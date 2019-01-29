Париж и Берлин изучают идею Сайдика о совместной миссии ООН и ОБСЕ на Донбассе - МИД Франции

Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении французского внешнеполитического ведомства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы совместно с Германией, поддерживая связь с российской и украинской сторонами, изучаем это предложение", - сказал представитель МИД Франции, отвечая на вопрос о том, как Париж оценивает планы такой миссии.

Он также призвал все стороны к выполнению минских соглашений и мирному урегулированию конфликта в Украине.

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"Мирное урегулирование конфликта на Донбассе будет зависеть, прежде всего, от политического желания сторон выполнять свои обязательства. Выполнение минских договоренностей остается единственным путем решения кризиса", - отметил представитель французского МИД.

Напоминаем, спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик сообщил в интервью австрийской газете "Кляйне Цайтунг" о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

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