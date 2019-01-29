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29.01.19 23:16

Тимошенко вместе с "киборгами" и военными почтила память героев Крут. ФОТО

Кандидат в Президенты Украины, председатель политической партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина" Юлия Тимошенко вместе с военнослужащими и "киборгами" почтила подвиг героев Крут.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські новини.

Тимошенко вместе с киборгами и военными почтила память героев Крут 01

Бой под Крутами глава "Батькивщины" назвала величественной победой, которая вошла в историю нашей страны и сегодня дает нам силу: "101 год назад наши ребята здесь, под Крутами, показали, как бороться за Украину".

Тимошенко подчеркнула: получение мира в Украине сегодня возможно при условии мощной армии, членства в НАТО и возвращения к гарантиям Будапештского меморандума. Она напомнила, что в 1994 году Украина отказалась от третьего по мощности в мире ядерного потенциала в обмен на гарантии безопасности и территориальной целостности.

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"Наша задача: во-первых, привлечь всех, кто давал Украине гарантии в 1994 году, к реальным, весомым международным переговорам. Мы добьемся, чтобы гаранты выполнили свои гарантии, чтобы в Украину пришел настоящий мир, а не его иллюзия. И я знаю, что так будет", - подчеркнула председатель "Батьківщини".

Тимошенко вместе с киборгами и военными почтила память героев Крут 02

Тимошенко вместе с военнослужащими и "киборгами" возложила цветы к Мемориалу памяти Героев Крут.

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