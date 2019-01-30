Британский парламент одобрил поправку, предусматривающую невозможность Brexit без соглашения с ЕС

За это решение проголосовали 318 депутатов, против были 310, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

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Поправку внесла член оппозиционной Лейбористской партии Кэролайн Спелман.

Ранее правительство заявило, что будет готово к выходу королевства из Евросоюза 29 марта даже при отсутствии соглашения с Брюсселем. При этом такой вариант Brexit кабинет министров называл нежелательным.

Депутаты проголосовали за поправку, согласно которой из соглашения с ЕС должно быть исключено упоминание о появлении пограничной и таможенной инфраструктуры между Республикой Ирландия и британской Северной Ирландией. Однако ранее в Брюсселе предупредили, что не согласятся на такое изменение, а достигнутое соглашение не подлежит пересмотру.

Также парламент Великобритании отклонил поправку, которая требовала от правительства отсрочить на несколько месяцев выход Соединенного королевства из Евросоюза.

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