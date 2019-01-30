Нападение РФ на Украину в 2019 году является "операционно возможным", но маловероятным, - директор Нацразведки США Коутс

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом говорится в отчете американской разведки, посвященном мировым угрозам этого года, который представил директор Национальной разведки США Дэн Коутс к слушаниям Комитета Сената США по разведке 29 января.

Так, масштабное нападение России на Украину американская разведка считает "операционно возможным, но не вероятным".

"Мы оцениваем, что масштабное нападение со стороны Украины, или российских формирований является операционно возможным, но не вероятным в 2019 году, - отмечается в отчете Коутса.

Кроме того, разведслужбы США предусматривают усиление напряжения в Азовском и Черном морях.

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"Напряжение в двусторонних отношениях будет продолжать усиливаться в Черном и Азовском морях, потому что каждая из сторон будет подтверждать суверенные права и возможности действий на море", - говорится в отчете.

Как сообщалось, ранее Коутс отметил, что Россия продолжит военную политическую и экономическую дестабилизацию Украины для того, чтобы повредить усилиям Киева по интеграции в ЕС и усиление связей с НАТО: "Перехват Россией украинских кораблей в Керченском проливе и задержание команд судов в ноябре 2018 г. демонстрирует готовность России ограничивать свободу навигации Украины в регионе и совершать политическое давление на руководство страны, особенно в преддверии выборов в Украине в этом году".

"Кремль постарается удержать и по возможности расширить свое влияние в странах бывшего Советского Союза, которые он считает принадлежащими к его сфере влияния", - констатируют разведывательные службы США.