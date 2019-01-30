Я сложно себе представляю хоть один документ, который одновременно могут ратифицировать ВР и Госдума РФ, - Ирина Геращенко о плане Сайдика

"На этом этапе мы ожидаем от ОБСЕ, от координаторов (в ТКГ. – Ред.), в том числе от господина Сайдика, более активной вовлечённости в решение вопросов выполнения Минских соглашений, в частности блока по безопасности и гуманитарного блока. Недопустимо, что украинская сторона уже год не может разблокировать вопрос освобождения заложников", - заявила она журналистам в кулуарах форума "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она напомнила, что уже есть инициатива президента Украины Петра Порошенко относительно введения на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса миротворческой миссии под эгидой ООН с полицейской компонентой для подготовки проведения местных выборов. Но обязательное условие таких выборов - полная демилитаризация Донбасса, вывод российской техники, оружия и живой силы.

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"Также непонятно, что именно должны проголосовать, по идее Сайдика, два парламента. Потому что я сложно себе представляю хоть один документ, который сейчас одновременно могут ратифицировать Верховная Рада Украины и Госдума Российской Федерации", - отметила И.Геращенко, добавив: "К Госдуме у нас один вопрос - пусть они проголосуют за то, чтобы вывести свои войска с Донбасса и из Крыма".

Накануне спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сообщил в интервью австрийской газете Kleine Zeitung о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе, который должен заменить Минские договоренности. По словам дипломата, новый план был представлен на последнем заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в декабре в Милане, где присутствовали представители Украины, России, Германии и Франции.