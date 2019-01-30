Хакера, грабившего через интернет клиентов иностранных банков, задержали в Запорожье, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра разрабатывал и использовал хакерские программы для взлома электронных платежных систем, криптовалютных расчетов и систем дистанционного обслуживания клиентов банковских учреждений, преимущественно иностранного происхождения", – сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте СБУ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Демократы заявили об атаке российских хакеров после промежуточных выборов в Конгресс США

Хакер получал данные и пароли пользователей интернет-ресурсов. Он рассчитывал при помощи этой информации получить доступ к электронным счетам пользователей и украсть оттуда деньги.

Оперативники СБУ провели в квартире мужчины обыск. Они обнаружили компьютер с вредоносным ПО и накопители информации с данными более чем 1000 пользователей, подавляющее большинство которых – иностранцы.

"Оперативники спецслужбы также заблокировали доступ к трем удаленных серверов, с помощью которых осуществлялось распространение вредоносных программ", – сообщают в СБУ.

Также на Цензор.НЕТ: Украинских хакеров Еременко и Радченко подозревают во взломе базы данных Комиссии по ценным бумагам США, - Reuters

По данным следователей, злоумышленник общался на закрытом форуме с другими лицами, которые занимаются подобной деятельностью. Он обменивался с ними опытом и продвигал свои разработки.

"В рамках начатого уголовного производства изъятое компьютерное оборудование направлено на проведение соответствующих экспертных исследований", – сказано в сообщении СБУ.