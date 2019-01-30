Судебное заседание по делу о разворовывании имущества предприятия "Червоний землероб" на сумму 50 млн грн отложено, - САП

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы САП в Facebook.

"Прокурорами САП в Кировоградском районном суде Кировоградской области поддерживается публичное обвинение в уголовном производстве в отношении 6 лиц, причастных к завладению урожаем зерновых культур стоимостью примерно 50 млн гривен, принадлежащего государственному предприятию ОХ "Червоний землероб", подчиненному Национальной академии аграрных наук Украины", - сказано в сообщении.

Судебное разбирательство, запланированное на 28 января 2019 г., не состоялось из-за несвоевременной явки защитника одного из подсудимых.

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Следующее судебное заседание, на котором планируется объявить обвинительный акт, назначено на 14:00 18 марта 2019 г.