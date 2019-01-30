СБУ в случае моей победы на выборах возглавит Трепак. Призываю кандидатов в президенты не держать "котов в мешках", - Гриценко

Об этом лидер партии "Гражданска позиция" сообщил в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, Гриценко заявил, что планирует назвать претендентов на пять ключевых должностей в рамках конституционных полномочий президента и озвучил имя первого из них - кандидата на должность руководителя СБУ.

"Виктор Трепак, кандидат юридических наук, генерал-майор - он возглавит СБУ после моей победы на выборах, - написал Гриценко, перечислив причины, по которым он выбрал данного человека. - Человека с оперативным опытом борьбы с преступностью, противодействия коррупции, с раскрытием резонансных дел и арестами высоких чинов - судья Зварыч, генерал Пукач, "бриллиантовые прокуроры", "амбарная книга Партии регионов"... Человека чести, который не держался за кресло, написал рапорт и ушел с должности первого заместителя председателя СБУ, когда от президента почувствовал фальшь и имитацию".

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Кроме того, Гриценко обратился ко всем кандидатам в президенты с предложением назвать своих претендентов на ключевые должности.

"Предлагаю всем кандидатам в президенты также представить еще до дня голосования своих кандидатов на пять ключевых должностей: председателя СБУ, председателя Нацбанка, министра обороны, министра иностранных дел и генерального прокурора Украины. Люди должны их знать заранее, чтобы сделать осознанный выбор. Хватит "котов в мешке"" - написал Гриценко.

Как сообщалось ранее, экс-заместитель Главы СБУ Виктор Трепак вошел в команду кандидата в президенты Украины Анатолия Гриценко. 11 января, форум "Демократических сил" выдвинул Гриценко кандидатом в президенты. Политик заявил, что для выполнения предвыборных обещаний ему "будет достаточно одного срока".

В Украине 31 декабря стартовала избирательная кампания по выборам Президента. Выдвижение кандидатов и представление ими документов продлится до 3 февраля включительно, а их регистрация состоится в течение пяти дней и завершится 8 февраля 2019 года.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.