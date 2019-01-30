В Украине активно модернизируются танки Т-64

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в государственном концерне "Укроборонпром".

Среди прочего, модернизация Т-64 направлена ​​на повышение защищенности танка, его маневренности, возможностей прицельного комплекса и системы управления огнем, интеграции защищенной связи и средств навигации. "Для этого на Т-64, в частности, устанавливаются современные тепловизионные прицелы и средства наблюдения, новая динамическая защита, средства цифровой связи и другая современная электроника", - рассказали в "Укроборонпроме".

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Отдельно рассматривается возможность ремоторизации Т-64 с целью максимальной унификации всего танкового парка украинской армии путем использования современных украинских двигателей.

Согласно гособоронзаказу, кроме танков, в 2019 году в распоряжение ВСУ планируется передать бронетранспортеры, бронированные разведывательные-дозорные машины, боевые разведывательные машины, БМП, машины управления на базе бронетанковой техники, а также бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ).

Как ранее сообщал Цензор, в 2018 году "Укроборонпром" передал украинской армии более 2500 единиц вооружения. Также в 2019 году "Укроборонпром" должен начать переход на стандарты НАТО.