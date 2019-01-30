Правительство должно наказать виновных в рассылке незаконных платежек за газ, – Шахов

Об этом заявил народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов.



Он отметил, что на заоблачные тарифы, самовольно выставленные газоснабжающими компаниями, власть отреагировала лишь пустыми заявлениями.



"Газопоставляющие компании в январе этого года разослали сотням тысяч украинцев платежки с завышенными тарифами за потребленный в декабре газ - так называемые доначисления. Это противозаконные действия, признала Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Между тем власти отреагировали на проблему только вялым заявлением Ревы, что платежки незаконны. Это заявление в платежки не добавишь, в суд не отнесешь. Правительство должно наказать виновных в рассылке незаконных платежек за газ ", - сказал Сергей Шахов.



Народный депутат отметил, что жертвами манипуляций с тарифами становятся наиболее законопослушные граждане.



"Первыми пострадавшими от лживых платежек оказываются те, кто привык платить за жилищно-коммунальные услуги без проволочек и сполна - пенсионеры, бюджетники, служащие. Это наиболее дисциплинированные, вместе с тем, наиболее социально уязвимые категории граждан. Такие скорее будут экономить на еде или гостинцах для внуков, но "за квартиру" будут платить исправно. Махинаторы с газовыми платежами не имеют ни совести, ни сердца ", - считает Сергей Шахов.



Представитель "Нашего края" призвал власти немедленно отреагировать на вопиющую ситуацию со лживым платежками.



"Наш край" призывает власть вместо пустых заявлений на телевидении наказать виновных. Это должно реализоваться в соответствующих решениях правительства, штрафах и исках в суд. Мы требуем вернуть потребителям их средства и выплатить компенсации. Граждане должны чувствовать, что власть защищает их интересы, а не только облагает налогами", - подытожил Сергей Шахов.



Напомним, в январе украинцы начали получать платежки, содержащие повышенный тариф на газ. Он касается потребителей, которые пользуются газом для приготовления пищи и не имеют счетчиков. Министр соцполитики Андрей Рева назвал январские платежки за газ незаконными. Он считает, что в самоуправстве виноваты компании-поставщики природного топлива. В Украине около 4 млн домохозяйств, использующих газ только для приготовления пищи, - треть бытовых потребителей.