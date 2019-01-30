Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
30.01.19 11:56

Правительство должно наказать виновных в рассылке незаконных платежек за газ, – Шахов

Правительство должно наказать виновных в рассылке незаконных платежек за газ.

газ

 Об этом заявил народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов.

Он отметил, что на заоблачные тарифы, самовольно выставленные газоснабжающими компаниями, власть отреагировала лишь пустыми заявлениями.

"Газопоставляющие компании в январе этого года разослали сотням тысяч украинцев платежки с завышенными тарифами за потребленный в декабре газ - так называемые доначисления. Это противозаконные действия, признала Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Между тем власти отреагировали на проблему только вялым заявлением Ревы, что платежки незаконны. Это заявление в платежки не добавишь, в суд не отнесешь. Правительство должно наказать виновных в рассылке незаконных платежек за газ ", - сказал Сергей Шахов.

Народный депутат отметил, что жертвами манипуляций с тарифами становятся наиболее законопослушные граждане.

"Первыми пострадавшими от лживых платежек оказываются те, кто привык платить за жилищно-коммунальные услуги без проволочек и сполна - пенсионеры, бюджетники, служащие. Это наиболее дисциплинированные, вместе с тем, наиболее социально уязвимые категории граждан. Такие скорее будут экономить на еде или гостинцах для внуков, но "за квартиру" будут платить исправно. Махинаторы с газовыми платежами не имеют ни совести, ни сердца ", - считает Сергей Шахов.

Представитель "Нашего края" призвал власти немедленно отреагировать на вопиющую ситуацию со лживым платежками.

"Наш край" призывает власть вместо пустых заявлений на телевидении наказать виновных. Это должно реализоваться в соответствующих решениях правительства, штрафах и исках в суд. Мы требуем вернуть потребителям их средства и выплатить компенсации. Граждане должны чувствовать, что власть защищает их интересы, а не только облагает налогами", - подытожил Сергей Шахов.

Напомним, в январе украинцы начали получать платежки, содержащие повышенный тариф на газ. Он касается потребителей, которые пользуются газом для приготовления пищи и не имеют счетчиков. Министр соцполитики Андрей Рева назвал январские платежки за газ незаконными. Он считает, что в самоуправстве виноваты компании-поставщики природного топлива. В Украине около 4 млн домохозяйств, использующих газ только для приготовления пищи, - треть бытовых потребителей.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100