Ежемесячно родители смогут получать 1626 грн как компенсацию за оплату услуг няни, независимо от того, работают они или нет, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на заседании Кабинета министров 30 января сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

По его словам, ежемесячно родители, независимо от того работают они или нет, смогут получать 1626 грн как компенсацию за оплату услуг няни. Эти доплаты будут пересматриваться каждый год в соответствии с прожиточным минимумом.

"Они будут выплачиваться дополнительно к ежемесячным выплатам на ребенка, которые молодая мама законно получает", - сказал Рева.

Рева также рассказал об алгоритме оформления услуги муниципальной няни.

Так, родители самостоятельно выбирают няню, подписывают с ней договор, который не требует нотариального заверения. Далее подают заявку в органы соцзащиты. Лицо, предоставляющее услуги няни, должно быть зарегистрировано как ФОП, что, по мнению министра, будет способствовать официальному трудоустройству нянь и их пенсионному обеспечению в будущем. Также няня может зарегистрироваться как предприниматель в электронной системе и зарегистрировать счет, на который будет получать оплату за свои услуги.

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В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что программа "муниципальная няня" направлена на поддержку деторождения в Украине.

"Это вопрос номер один - чтобы в каждой семье рождались дети, и желательно не меньше двух", - сказал он.

Напомним, инициатива "Муниципальная няня" была утверждена правительством в рамках государственной социальной программы "Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка" еще в мае 2018.