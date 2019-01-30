В 2014 году военнослужащих с моей специальностью было больше, чем нужно, - Гриценко о том, почему не пошел в АТО

Об этом Гриценко заявил в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.

"Моя военная специальность – специалист по обслуживанию авиационного оборудования самолетов. Я проверил – таких специалистов было младших, не 60 лет, а 30–40 лет, больше, чем надо", – заявил он.

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По его словам, тогда авиация практически не применялась, поэтому необходимости идти на фронт не было.

В то же время, Гриценко заявил, что готов был стать Главнокомандующим, чтобы принимать участие в войне и помочь украинской армии.

"Я предлагал себя и верховным главнокомандующим пошел на выборы, объяснял, что я могу организовать оборону, обеспечить войска, нормальную кадровую политику", – сказал Гриценко.

При этом он подчеркнул, что помогал армии, как мог, в частности обеспечением современными картами.

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"Например, мы увидели, что нет современных карт, даже для спецназа. Быстро задействовали, даже без государственных средств, через спутниковые системы и эти карты ко мне приходили в депутатскую комнату небольшую, прямо с колес. Ибо карты, которые лежали где–то в хранилищах, были неадекватны даже границам населенных пунктов. Поэтому каждый делает свое дело", – сказал кандидат в президенты.

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Ранее генпрокурор Юрий Луценко в интервью Гордону заявил, что не считает возможным, чтобы Анатолий Гриценко стал президентом, потому что "человек, который на моих глазах отказался занять пост министра обороны, начальника Генштаба или руководителя других силовых структур после победы Порошенко, не может претендовать на то, чтобы стать верховным главнокомандующим".

В свою очередь, Гриценко заявил, что ему не предлагали возглавить Минобороны, а руководство Генштабом он бы не потянул.