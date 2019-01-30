Суд снял арест с 49 га, украденных Кернесом у Харькова в 2014 году. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рисенко, передает Цензор.НЕТ.

"Страх, как и наши мысли – материален. В феврале 14-го страх был густым и плотным, его можно было увидеть и пощупать руками. И я вам сейчас покажу этот страх. Те, кто решил, что они проиграли – бежали, прятались, прятали и вывозили. Наличные вывозили камазами, землю - прятали. В феврале 14-го в Харькове ̶п̶р̶я̶т̶а̶л̶и̶ срочно переоформляли 49 гектаров ̶у̶к̶р̶а̶д̶е̶н̶н̶о̶й̶ бесплатно полученной земли в самом центре Лесопарка. Рядом с домом Добкина, построенном на такой же земле. Скромные 49 га со скромной оценкой в миллионов 15 долларов. Переоформляли настолько быстро и грубо, что пришлось изобрести машину времени. Все участки оформили на нового владельца 14-го февраля. На основании документов, которые выданы через четыре дня – 18-го февраля. Нет вы не ошиблись. Регистраторы, в поте лица, зарегистрировали 108 участков на четыре дня раньше, чем на них появился пакет документов", - рассказал он.

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"Это и был страх. Не важно как, не важно с какими нарушениями, главное побыстрее ̶с̶п̶р̶я̶т̶а̶т̶ь̶ И казалось, только казалось, что страх был не зря. 15 сентября 2016-го ГПУ проводит в Харькове 120 обысков как раз по "кооперативной схеме". Юрий Витальевич проводит громкую пресс-конференцию, на которой обещает, что вся земля вернется харьковчанам. 16 января 17-го эти участки и еще несколько сотен гектаров земли были арестованы Печерским судом по ходатайству Генпрокуратуры. 4 августа 17-го в ухвале Печерского суда расписывается состав всей группы чиновников и отдельная роль секретаря горсовета - Кернеса", - добавил юрист.

"А потом, вдруг, внезапно и неожиданно, ГПУ отправляет в суд обвинительный акт в отношении всех участников группы, кроме одного-единственного – Кернеса Геннадия Адольфовича. А Кернес так же внезапно заявляет о своей поддержке Порошенко на предстоящих выборах. И не только заявляет, но и неустанно трудится в поте лица – приглашает в Харьков Грановского, который усиленно начинает засевать новый округ, появляется предвыборная газета с гордыми фото мэра и Президента, предвыборные листовки "единомышленников", и, по странным слухам, именно мэр якобы формирует избирательный штаб Президента", - пишет Рисенко.

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"И страх прошел, вместе с арестом. Ровно через два года, 17 января 2019-го тот же Печерский суд снимает арест со всех 49 гектаров земли. Следователь ГПУ по незыблемой прокурорской традиции на суд не приходит. Потому что справедливость тоже материальна и кто-то решил, что ей тоже можно торговать. Продажа справедливости, это ведь небольшая плата за булаву? Дешевле одного съезда?", - резюмировал он.











