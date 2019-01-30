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30.01.19 12:30

Неизвестный сообщил о бомбах в шести школах Кривого Рога, полиция эвакуировала учеников и учителей

Полиция Днепропетровской области проверяет поступившую от неизвестного лица в среду утром информацию о минировании шести школ в Кривом Роге.

Неизвестный сообщил о бомбах в шести школах Кривого Рога, полиция эвакуировала учеников и учителей

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления полиции в Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

Из учебных заведений эвакуировали учеников и работников.

Неизвестный сообщил о бомбах в шести школах Кривого Рога, полиция эвакуировала учеников и учителей 01

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Для проверки помещений и прилегающей к школам территории выехала следственно-оперативная группа полиции, кинологи и взрывотехники.

Неизвестный сообщил о бомбах в шести школах Кривого Рога, полиция эвакуировала учеников и учителей 02

"Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности)", – сообщают в полиции.

Неизвестный сообщил о бомбах в шести школах Кривого Рога, полиция эвакуировала учеников и учителей 03

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Неизвестный сообщил о бомбах в шести школах Кривого Рога, полиция эвакуировала учеников и учителей 04

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