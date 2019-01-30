"Холодный мир" не нужен, потому что войны между Украиной и РФ нет, - Песков о словах Порошенко

Об этом заявил журналистам пресс–секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Украине нужен "холодный мир" с Россией, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Между Украиной и Россией нет никакой войны. Есть гражданская война в Украине и есть события в Украине, которые спровоцированы властями в Киеве и которые привели к образованию вот этих двух республик на юго-востоке страны", – заявил Песков.

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По его словам, провокации ведут к нагнетанию напряженности на линии соприкосновения и есть последствия для социально-экономического положения в этих двух "республиках", связанные с "политикой Киева на отторжение от Украины этих двух республик".

"Вот что есть де-факто и много других событий, которые стали последствием силового переворота, который имел место в Киеве. Никакой войны между Украиной и Россией нет, это две соседние страны, это два братских народа, но в то же время мы не можем дать позитивную оценку тому, о чем я только что говорил", – сказал Песков.

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Как подчеркнул Песков, есть события, которые вообще не подлежат оценке. "Это дискриминационные меры в отношении наших компаний, это посягательство на собственность наших компаний, что есть ни что иное как посягательство на собственность зарубежных инвесторов, есть посягательства на наши СМИ, посягательства на свободу СМИ, посягательства на жизнь и безопасность наших журналистов... Мы, конечно больше всего хотели, чтобы всех этих негативных проявлений не было, чтобы наши двусторонние отношения были свободны от таких уродливых проявлений", – сказал Песков.

Напомним, 29 января на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украине нужен "холодный мир" с Россией.

"Конечно, нужен мир с Россией. Холодный, но мир. Люди устали от войны, и на этой болезненной эмоции неутомимо играет не только российская пропаганда, но и ее подельники внутри Украины", – сказал Порошенко.

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"Мир – это полное восстановление территориальной целостности Украины и беспрекословное признание Москвой нашего права идти своим путем. Даже если этот путь – путь прочь от Москвы!" – заявил президент.