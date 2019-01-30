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30.01.19 12:54

С февраля содержимое бэби-боксов будет расширено, - Рева

С февраля содержимое бэби-боксов будет расширено ассортиментом, который бесплатно предоставят спонсоры.

С февраля содержимое бэби-боксов будет расширено, - Рева

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на заседании Кабинета министров 30 января сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

"Каждая женщина, у которой появился малыш, получает пакет малыша с необходимыми для первого периода жизни ребенка вещами. Пакет ребенка формировался на основании опроса молодых мам, а перечень вещей будет расширен с февраля 2019 года. Хочу доложить правительству, что сейчас с ЮНОПСом, который обеспечивают бэби-боксы, ведут переговоры ряд компаний, которые предлагают бесплатно добавить определенные вещи", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году украинским роженицам выдали 113 тысяч "пакетов малыша", - Рева

Напомним, "пакет малыша" - это детский набор из 25 необходимых товаров, в том числе подгузники, средства ухода, детская косметика и одежда. Получение "пакета" не влияет на получение денежной выплаты. Инициатива является пилотным проектом, поэтому набор товаров будет пересматриваться с учетом пожелания родителей. В Кабмине ранее планировали вручить до конца года 100 тысяч таких наборов.

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