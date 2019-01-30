Обновленная норма потребления газа для домохозяйств без счетчиков начнет действовать с 9 августа 2018 года, - Насалик

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии журналистам после заседания Кабинета министров 30 января заявил министр энергетики Игорь Насалик.

На сегодняшний день счетчиков на газ не имеют в среднем 3,3 млн потребителей. На установление им счетчиков понадобится порядка 2,5 млрд гривен. Эти средства будут обеспечены компанией "Нафтогаз Украины".

"Люди сейчас могут устанавливать счетчики по заявлению, которое они подают в газоснабжающую организацию. Также подают документы: договор на поставку, идентификационный код и юридический адрес", - сказал он.

Также Насалик уверил, что правительство имеет право регулировать норму потребления газа.

Министр также отметил, что обновленная норма начинает действовать с 9 августа 2018 года.

Отметим, что в настоящее время неизвестно, когда "Нафтогаз" начнет выплачивать лицензированным компаниям за установку счетчиков населению.

Напомним, ранее Кабмин принял решение об установлении нормы в 3,29 кубометра газа на одного человека в месяц для домохозяйств, не имеющих счетчиков. В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что обеспечить население бесплатными газовыми счетчиками должен "Нафтогаз".