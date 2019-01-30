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30.01.19 14:18

Требую от Гриценко извиниться за упрек в том, что "прятал" сына от участия в АТО, - Луценко. ФОТО

Генеральный прокурор Украины отреагировал на слова кандидата в президенты Анатолия Гриценко о том, что если бы дети топ-чиновников стали участниками АТО, то война с Россией уже давно бы прекратилась.

Требую от Гриценко извиниться за упрек в том, что "прятал" сына от участия в АТО, - Луценко. ФОТО

Об этом он написал в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Мой сын пошел в 2014-м на фронт добровольцем и служил солдатом 2-го орудия 1-го огневого взвода 2-й батареи 1-ого гаубичного дивизиона 55-й Запорожской бригады", - написал Луценко, опубликовав соответствующие фото.

Требую от Гриценко извиниться за упрек в том, что прятал сына от участия в АТО, - Луценко 01
Требую от Гриценко извиниться за упрек в том, что прятал сына от участия в АТО, - Луценко 02

Кроме того, он потребовал от Гриценко извинений.

"Даю 24 часа "честному" полковнику для извинений", - написал генпрокурор.

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Ранее Анатолий Гриценко заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что не прятал сына от участия в Антитеррористической операции, как это "делали Порошенко, Луценко, Пашинский или тот же Турчинов". 

"Я убежден: если бы сыновья президентов, премьеров, министров, глав администраций, судей, прокуроров были там, то война бы уже закончилась", - сказал он.

Требую от Гриценко извиниться за упрек в том, что прятал сына от участия в АТО, - Луценко 03

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