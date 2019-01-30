Киевляне назвали самые большие проблемы в городе: парковки, дороги, содержание домов

Киевляне лично определяли удовлетворенность или неудовлетворенность определенными аспектами жизни. На основе результатов опроса удалось определить лидеров рейтинга неудобств: дороги и тротуары (62% респондентов оценили их как "очень плохо" и "плохо"), предоставление коммунальных услуг (58% "очень плохо" и "плохо"), содержание домов и дворов 56%. Завершает антирейтинг аспектов жизни в городе благоустройство и озеленение территории - 49% негативных отзывов.



Неплохо киевляне оценивают наличие и доступность медицинских учреждений, школ и детских садов. Доступность медицинской помощи оценивают как "хорошо" и "отлично" 32% киевлян. А количество и доступностью школ и садиков - 28%.



"Приятно, что многие киевляне не только могут проанализировать жизнь в столице, но и выразили готовность менять город к лучшему. Это в очередной раз доказывает, что система управления в Киеве требует системного переосмысления. Речь идет о необходимости восстановления районных советов, позволяющих всем этим активным киевлянам прийти и стать, по сути, властью. Эти люди могли бы конкретно повлиять на те или иные проблемы в своем районе", - прокомментировал результаты исследования один из организаторов опроса, председатель депутатской группы" Киевская команда "Сергей Гусовский.



"Участием в этом опросе горожане показали свою готовность активно подключаться к работе на благо города, готовность делиться информацией и инициировать изменения не только на словах, но и на деле", - резюмировала одна из организаторов опроса, депутат Киевсовета, член "Киевской команды" Анна Сандалова.



Опрос киевлян проводился в период с 01.11.2018 по 20.11.2018 среди пользователей сети Facebook и путем телефонного опроса людей, проживающих в Киеве или его пригороде. Всего в исследовании приняли участие 2483 человека. Статистическая погрешность выборки не превышает 2%.