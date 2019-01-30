Суд Стамбула отклонил поданный из-за Украины иск Турецкой Православной Церкви к Варфоломею

Об этом 29 января сообщила РИА "Новости" пресс-секретарь ТПЦ Севги Эренерол, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Credo.Press.
По ее словам, автокефалия ПЦУ ущемляет интересы РПЦ МП, поскольку означает непризнание со стороны Вселенского Патриархата Украины как части "канонической территории" Московского Патриархата.
Так, в октябре 2018 Эренерол заявила, что ТПЦ подала иск в суд на Константинопольский Патриархат и лично Патриарха Варфоломея на фоне решения приступить к предоставлению автокефалии Церкви Украины.
В иске было указано, что у Варфоломея нет полномочий отправлять своих экзархов в Украину и давать автокефалию ее Церкви, поскольку статус Константинопольского Патриарха, согласно Лозаннскому мирному договору 1923 года, ограничивается "отправлением богослужений" для греков, проживающих в Турции. Как считает ТПЦ, Варфоломей превысил свои полномочия и вмешался в отношения между странами, в их внутренние дела.
"К сожалению, суд стамбульского района Чаглаян отклонил наш иск под предлогом того, что речь идет о религиозной свободе. Сейчас мы собираемся вынести этот вопрос в минюст Турции, посмотрим, что скажут там", - сказала Эренерол.
Для справки: Турецкая православная церковь была образована в 1922 году при поддержке турецкого правительства, которое пыталось создать национальную православную церковь, не связанную с греческим православием, и оторвать живущих в Турции греков от связей с Грецией, сделав их патриотами молодой Турецкой республики. ТПЦ официально зарегистрирована в Турции как религиозная структура, хотя и не признана в качестве канонической другими Поместными православными церквями.
Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.
6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.
9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.