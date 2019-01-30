Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
30.01.19 15:40

Украина вышла из очередного соглашения в рамках СНГ

Украина вышла из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями государств – участников Содружества независимых государств. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 30 января.

Украина вышла из очередного соглашения в рамках СНГ

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Внешняя разведка выходит из соглашения о сотрудничестве разведслужб СНГ

Соглашение от 1992 года определяло принципы заключения, внесения изменений и расторжения межгосударственных торгово-экономических соглашений стран СНГ, в частности – объемы, лимиты, сроки поставок товаров, а также закрепляло конкретных поставщиков за определенными покупателями.

"По оценке Минэкономразвития положения указанного соглашения содержат устаревшее регулирование времен плановой экономики, что является недопустимым и не соответствует современным принципам рыночной экономики в Украине. Кроме того, сегодня также отсутствуют фактические межгосударственные торгово-экономические соглашения между государствами-участниками СНГ", - заявили в ведомстве.

Министерство иностранных дел Украины в установленном порядке должно сообщить в секретариат СНГ о выходе из соглашения.

Ранее сообщалось, что Кабмин прекратил действие трех договоров в рамках СНГ.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100