"Он сказал - стране нужны герои": Гриценко обвинил Порошенко в гибели "киборгов", защищавших Донецкий аэропорт

Кандидат в президенты Украины, экс-министр обороны Анатолий Гриценко считает, что ответственность за гибель защитников Донецкого аэропорта в 2014–2015 годах несет президент Украины Петр Порошенко. Об этом Гриценко заявил в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Гриценко, первые Минские соглашения, подписанные Порошенко, предусматривали передачу боевикам части аэропорта, которую защищали "киборги".

"Петр Алексеевич Порошенко как Верховный главнокомандующий четко знал, что ту часть аэропорта, которую потом защищали, отдал Путину. И все это знали. Но он не отозвал солдат. Во-первых, он не хотел публично признавать, что отдал ту часть аэропорта Путину, что документально зафиксировано и обнародовано в прессе. И с сентября до января 15-го солдаты гибли", – заявил Гриценко.

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Гриценко также назвал Порошенко "трусом в политическом смысле" и заявил, что солдаты не будут защищать такого Верховнокомандующего грудью.

"Зачем они гибли? А я скажу. Порошенко задали этот вопрос, когда он пришел на премьеру фильма "Киборги": "Как же так, вы не отозвали солдат, почему?" Знаете, какой был ответ? "Стране нужны герои". У меня вопрос: почему же он своего сына туда не направил? Нас воспитывали иначе", – добавил Гриценко.

Напомним, оборона Донецкого аэропорта продолжалась 242 дня – с 26 мая 2014 года до 21 января 2015 года. Бои за него стали символом несокрушимости и боевого духа украинского войска, а защитники терминалов получили прозвище "киборги".

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В разное время в аэропорту и прилегающем поселке Пески воевали спецназовцы 3-го отдельного полка, бойцы 79, 80, 81, 95 отдельных аэромобильных и 93 отдельной механизированной бригад, 57 отдельной мотопехотной бригады, 90-го отдельного аэромобильного и 74-го отдельного разведывательного батальонов, бойцы полка "Днепр-1", бойцы Добровольческого украинского корпуса (ДУК) и многих других подразделений.

18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 "киборгов".

21 января 2015 года было принято решение отвести украинских военнослужащих из нового терминала – этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

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Всего только по официальным данным за время обороны аэропорта погибло более 200 украинских бойцов, еще более полутысячи получили ранения.

После разрушения старого и нового терминалов аэропорта украинская армия и добровольцы удерживают оборону других зданий аэропорта, а также контролируют окружающие села.