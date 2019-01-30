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30.01.19 15:53

На выходе из суда в Николаеве расстреляли двух человек. ФОТОрепортаж

В среду, 30 января, на выходе из Ленинского районного суда в Николаеве (на улице Космонавтов, 81) неизвестный расстрелял двоих человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание "НикВести"

По словам очевидцев, мужчина и женщина вышли из здания суда. В это время по ним начал стрелять неизвестный. Женщина скончалась на месте.

Как отмечает издание Новости-Н, мужчина умер по дороге в больницу. Известно, что стреляли из охотничьего карабина "Сайга". Оружие находится на месте преступления.

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Как отмечает издание Преступности.НЕТ в суде решался спор между одесситами и николаевцами. Николаевцы проиграли и должны были выплатить определенную сумму одесситам. Возле здания суда возник конфликт, представитель николаевской стороны достал из машины карабин и несколько раз выстрелил в одесситов – мужчину и женщину.

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