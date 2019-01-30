Рекламщики Киева отказываются размещать борд Гнапа с лозунгом Порошенко 2014 года "Жити по-новому". ФОТО

Об этом Гнап сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Почти неделю мы не можем разместить в Киеве один единственный биг-борд. Какие только причины нам не называли. И, что у владельца борда могут быть из-за этого проблемы. И что это незаконно, поскольку повторяет другую рекламу. Хотя, фраза "жить по-новому" не является зарегистрированной торговой маркой и не может ею быть. И о том, что нам нужная плоскость, хотя в базе обозначена как "свободная", но буквально перед нашим звонком оказалась кем-то забронирована на три месяца", - написал будущий кандидат.

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По словам Гнапа, два оператора, которые согласились разместить его рекламу, теперь просто тянут время и не выходят на связь.

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