Рекламщики Киева отказываются размещать борд Гнапа с лозунгом Порошенко 2014 года "Жити по-новому". ФОТО

Об этом Гнап сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Почти неделю мы не можем разместить в Киеве один единственный биг-борд. Какие только причины нам не называли. И, что у владельца борда могут быть из-за этого проблемы. И что это незаконно, поскольку повторяет другую рекламу. Хотя, фраза "жить по-новому" не является зарегистрированной торговой маркой и не может ею быть. И о том, что нам нужная плоскость, хотя в базе обозначена как "свободная", но буквально перед нашим звонком оказалась кем-то забронирована на три месяца", - написал будущий кандидат.
По словам Гнапа, два оператора, которые согласились разместить его рекламу, теперь просто тянут время и не выходят на связь.