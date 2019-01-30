Донбасс можно вернуть за 5 лет, а вот Крым - только после Путина, - Гриценко

Об этом лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.

"Будет двухэтапный процесс. Есть возможность реализовать первый этап за пятилетний срок президентства. Вернуть оккупированные территории Донбасса", – сказал Гриценко.

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Политик утверждает, что у его команды есть план возвращения Донбасса.

"Мы подготовили планы дипломатического решения вопросов, с применением военной и полицейской миссий. Все это есть. Однако политических условий для того, чтобы их реализовать, нет. То, что происходит сейчас, еще больше усложняет ситуацию... Но первый этап, возвращение Донбасса, может быть осуществлен за пять лет", – заявил кандидат в президенты.

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При этом Крым, по мнению политика, вернуть будет сложнее.

"Не хочу обманывать. Я не могу выйти и сказать, что обещаю вам это. У меня такое чувство, или даже уверенность, что во всем мире не знают, как решить эту проблему. Никто не знает. Ни Трамп, ни Меркель, ни Макрон, кого угодно назовите", - сказал Гриценко.

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"Все пытаются избегать. Ритуально повторяют, что Крым не признают (российским, – ред.). Так, как было с тремя балтийскими государствами после 1940 года. Они были в составе Союза до 1989–1990 годов, никто этого не признавал, но ничего не менялось. Думаю, что Крым произойдет уже после Путина", – подытожил лидер "Гражданской позиции".