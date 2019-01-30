Полицейские задержали подозреваемого в расстреле семейной пары возле суда в Николаеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области

В сообщении отмечается: "Благодаря оперативным действиям полицейских злоумышленник был задержан оперативным сотрудником Ингульского отдела полиции.

На месте происшествия находится руководство николаевской полиции во главе с начальником ГУНП Александром Анохиным.

Работает следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты. Предварительно факт квалифицированы по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Предварительная квалификация преступления ч.2 ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что задержанный - мужчина, 1966 года рождения. Сегодня в одном из районных судов города Николаева рассматривалось дело по долговым обязательствам между супругами и задержанным. Суд вынес решение в пользу супругов. Когда участники вышли из здания суда, злоумышленник достал из машины огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов в мужчину и женщину.

По факту возбуждено уголовное производство по п.1, 5, ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в среду, 30 января, на выходе из Ленинского районного суда в Николаеве (на улице Космонавтов, 81) неизвестный расстрелял двоих человек.