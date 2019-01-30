Безсмертный подал документы для регистрации кандидатом в президенты Украины

Об этом "Укринформу" сообщили в пресс-службе ЦИК, информирует Цензор.НЕТ.

"Безсмертный подал документы", – рассказали в Центризбиркоме.

Безсмертный идет на выборы как самовыдвиженец. Его политическую силу под названием "Рух +380" еще не зарегистрировало Министерство юстиции.

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По данным ЦИК, помимо Безсмертного в среду, 30 января документы для регистрации кандидатами на пост главы государства подали еще четыре человека. Таким образом, на 16 часов 30 января документы для регистрации кандидатами в Президенты в ЦИК подал 51 человек.