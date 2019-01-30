Начальник управления Госэконадзора Житомирщины задержан за получение взятки 4 земельными участками, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от представителя одного из садоводческих кооперативов региона передать ему в постоянное пользование четыре земельных участка минимальной стоимостью 120 тысяч гривен. За это чиновник обещал не проводить проверок и не накладывать штраф по фактам несанкционированных порубок леса на территории кооператива неустановленными лицами.

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Правоохранители задержали злоумышленника на рабочем месте после передачи документов о вступлении в кооператив и прав на пользование земельными участками с возможностью последующей их приватизации.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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