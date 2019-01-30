Харьковский чиновник Яковлев, подозреваемый в растрате 10 миллионов гривен, получает 23 000 гривен в месяц

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на издание Kharkiv today, об этом стало известно из декларации Яковлева за 2018 год, которая была опубликована 26 января 2019 года.

В среднем, директор харьковского КП "Дата центр", в месяц получал 23 тысячи 564 гривны в качестве зарплаты. Кроме нее, директор городского КП задекларировал квартиру в Харькове общей площадью 66,4 квадратных метра.

Согласно данным, представленным в декларации, Яковлев ездит на работу на общественном транспорте или такси, поскольку в документе нет данных об автомобиле. О наличии вкладов в банке, драгоценностей или наличных сбережений Яковлев в НАПК также не сообщил.

По информации Kharkiv Today, ранее Александр Яковлев занимал должность директора коммунального предприятия "Жилкомсервис". В мае 2015 года Яковлева и его бухгалтера арестовали по решению Печерского районного суда Киева. В Генеральной прокуратуре объяснили причину ареста: служащие подделывали документы и через фиктивные фирмы-подрядчики выводили из бюджета Харькова деньги, речь шла о сумме более 10 миллионов гривен.

Яковлеву было объявлено подозрение, его поместили в СИЗО, но он вышел под залог в 1,2 миллиона гривен. Свою вину он не признал.

В сентябре 2016 года на сессии Харьковского городского совета было принято решение о создании КП "Харьковский дата центр", директором которого был назначен Александр Яковлев.