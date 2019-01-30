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30.01.19 17:15

Харьковский чиновник Яковлев, подозреваемый в растрате 10 миллионов гривен, получает 23 000 гривен в месяц

Александр Яковлев получил в 2018 году 283 тысячи 852 гривны.

харьков,яковлев

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на издание Kharkiv today, об этом стало известно из декларации Яковлева за 2018 год, которая была опубликована 26 января 2019 года.

В среднем, директор харьковского КП "Дата центр", в месяц получал 23 тысячи 564 гривны в качестве зарплаты. Кроме нее, директор городского КП задекларировал квартиру в Харькове общей площадью 66,4 квадратных метра.

Согласно данным, представленным в декларации, Яковлев ездит на работу на общественном транспорте или такси, поскольку в документе нет данных об автомобиле. О наличии вкладов в банке, драгоценностей или наличных сбережений Яковлев в НАПК также не сообщил.

По информации Kharkiv Today, ранее Александр Яковлев занимал должность директора коммунального предприятия "Жилкомсервис". В мае 2015 года Яковлева и его бухгалтера арестовали по решению Печерского районного суда Киева. В Генеральной прокуратуре объяснили причину ареста: служащие подделывали документы и через фиктивные фирмы-подрядчики выводили из бюджета Харькова деньги, речь шла о сумме более 10 миллионов гривен.

Яковлеву было объявлено подозрение, его поместили в СИЗО, но он вышел под залог в 1,2 миллиона гривен. Свою вину он не признал.

В сентябре 2016 года на сессии Харьковского городского совета было принято решение о создании КП "Харьковский дата центр", директором которого был назначен Александр Яковлев.

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