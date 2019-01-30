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30.01.19 17:42

Журналисты ТСН заявили, что мэр Кличко находится на отдыхе на острове Барбадос. Городской голова это опровергает

Журналистка ТСН Ольга Василевская-Смаглюк обнародовала информацию, что мэр Киева Виталий Кличко находится на отдыхе на тропическом острове Барбадос. Позже мэр опроверг эту информацию.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом Василевская-Смаглюк  написала в Фейсбуке.

Она отметила: "Помните, мэр Киева внезапно слег накануне выдвижения Порошенко в президенты? Старая травма. Клиника. Австрия. Так вот. я дозвонилась в эту "клинику". Правда, не в австрийской деревне. А в фешенебельной гостинице острова Барбадос. Всего лишь в 7 тысячах километров от лечащего врача. Стоит ли лишний раз упоминать о целебных для опорно-двигательного аппарата свойствах Атлантического океана? Витамин Д нужен, как спортстменам так и мэрам столиц. Мы, киевляне, все понимаем. Надеемся, и президент остался не в обиде. Белый фон, кстати, из вот такой "больничной палаты" минимум за 1300 долл./сутки".

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В свою очередь Виталий Кличко в Фейсбуке написал: "Почитал некоторые "сообщения", якобы я нахожусь на Барбадосе. А почему не на Багамы за песком уехал?! Те, кто пишет бред, могут себе ни в чем не отказывать ... А вообще, если кто-то путает имена: я - Виталий, а брат мой - Владимир. Он действительно сейчас на Барбадоси. А у меня ситуация немного другая - я на другом конце света, где снега и врачи ... За несколько дней буду на работе. Проверяйте информации, господа журналисты!"

Журналисты ТСН заявили, что мэр Кличко находится на отдыхе на острове Барбадос. Городской голова это опровергает 01


Журналисты ТСН заявили, что мэр Кличко находится на отдыхе на острове Барбадос. Городской голова это опровергает 02

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