Расстрел супружеской пары в Николаеве. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент видеозаписи Геращенко разместил на своей странице в соцсети.

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Напомним, что полиция задержала стрелявшего. Задержанный - мужчина, 1966 года рождения. Сегодня в одном из районных судов города Николаева рассматривалось дело по долговым обязательствам между супругами и задержанным. Суд вынес решение в пользу супругов. Когда участники вышли из здания суда, злоумышленник достал из машины огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов в мужчину и женщину.

По факту возбуждено уголовное производство по п.1, 5, ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в среду, 30 января, на выходе из Ленинского районного суда в Николаеве (на улице Космонавтов, 81) неизвестный расстрелял двоих человек.