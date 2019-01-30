От имени всех матерей наших защитников подам на Гриценко в суд, - Ирина Луценко

Об этом она сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Узнала от кандидата в Президенты Гриценко, что мы прятали своего сына от фронта. Наш Саша, в отличие от бравого экс-министра обороны, в 2014-м добровольцем ушел на фронт. Служил простым солдатом в 55 бригаде", - написала она.

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Кроме этого, представитель президента Украины в ВР обвинила Гриценко в том, что он, будучи министром обороны, уничтожил систему питания в армии и не обеспечил солдат обмундированием.

"От имени всех матерей наших защитников Отечества подам на Гриценко в суд. И все деньги отдам на нужды армии. Хоть так заставлю этого лжеца помочь Вооруженным Силам Украины", - добавила Луценко.

Напомним, ранее Анатолий Гриценко заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что не прятал сына от участия в Антитеррористической операции, как это "делали Порошенко, Луценко, Пашинский или тот же Турчинов".

В ответ на это заявление, Генпрокурор Юрий Луценко потребовал от Гриценко извинений, поскольку его сын служил солдатом 55-й Запорожской бригады и был в зоне АТО.

Гриценко в свою очередь признал, что допустил ошибку, когда сказал, что сын Генпрокурора Юрия Луценко прятался от мобилизации в 2014 году.