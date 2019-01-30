Цена двух жизней - 40 тысяч долларов, - Антон Геращенко об убийстве в Николаеве

Как передает Цензор.НЕТ,об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Сегодня в Николаеве, выходе из здания суда, была расстреляна супружеская пара.

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10 лет назад они одолжили своему знакомому крупную сумму денег под процент, но должник не выполнил своих обязательств.

Сегодня невинно убиенные пришли в суд за решением о взыскании долга с процентами.

Убийца дождался их и хладнокровно застрелил их из охотничьего ружья, после чего сдался полиции.

Остаток своей жизни он, судя по всему, проведёт за решёткой.

40 тысяч долларов ...."

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в среду, 30 января, на выходе из Ленинского районного суда в Николаеве (на улице Космонавтов, 81) неизвестный расстрелял двоих человек.

Позже полиция заявила, что подозреваемый задержан