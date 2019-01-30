Я сказал Наливайченко: тогда-то и там-то Аксенов и Константинов будут отдыхать в бане, задержи, ты героем станешь. Он ответил: я этим заниматься не буду, - Гриценко

Об этом политик рассказал в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.

"Еще до "референдума" в Крыму был момент, когда мне дали информацию, что в такой-то день в таком-то населенном пункте будут Аксенов и Константинов отдыхать в бане, у них будет столько-то охраны с таким-то уровнем подготовки", – утверждает Гриценко.

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По словам политика, с этой информацией он отправился к тогдашнему главе СБУ Валентину Наливайченко.

"Сказал: "Валентин Александрович, у тебя есть возможности. Задержи, привези в Киев и покажи, что это нарушение закона. Это остановит других". Говорю: "Ты героем будешь". Он сказал: "Я этого делать не буду. Пусть этим занимается армейский спецназ"", – рассказал политик.

"А потом уже я почитал (когда обнародовали протокол заседания СНБО), что было прямое поручение Минобороны и СБУ привлекать к ответственности… Я этого не знал. Он агент? Он трус? Но он точно действовал вопреки интересам государства", – подытожил Гриценко.

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Сергей Аксенов – оккупационный глава "Совета министров Республики Крым". Владимир Константинов – глава оккупационного "Госсовета Крыма".