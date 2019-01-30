ЦИК зарегистрировала кандидатов Зеленского, Богословскую и Смешко, а также 13 наблюдателей

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК, 25 января 2019 года граждане Украины Игорь Смешко и Инна Богословская лично подали заявления о самовыдвижения кандидатами на пост президента Украины, а также необходимые документы.
В тот же день в ЦИК поступили документы Владимира Зеленского, выдвинутого 21 января 2019 года на внеочередном съезде политпартии "Слуга народа".
"Рассмотрев указанные документы, Комиссия установила их соответствие требованиям Закона Украины "О выборах Президента Украины" и зарегистрировала трех кандидатов на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года:
Игоря Петровича Смешко, 1955 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, профессора кафедры международных медиакоммуникаций и коммуникативных технологий Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, член Политической партии "Сила и Честь", самовыдвижение;
Инну Германовну Богословскую, 1960 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, директора Всеукраинской общественной организации "Вече Украины", беспартийную, самовыдвижение;
Владимира Александровича Зеленского, 1978 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, художественного руководителя ООО "Квартал 95", беспартийного, субъект выдвижения - политическая партия "Слуга народа", - говорится в сообщении.
Таким образом, на 30 января 2019 года Комиссия зарегистрировала 26 кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года.
Комиссия зарегистрировала уполномоченных представителей двух кандидатов на пост президента Украины в ЦИК с правом совещательного голоса от кандидатов Деревянко и Соловьева, доверенных лиц кандидата Гриценко в 60 территориальных избирательных округах, трех доверенных лиц кандидата Таруты в едином общегосударственном избирательном округе.
Кроме того, рассмотрев соответствующие обращения от международных организаций, ЦИК зарегистрировала 13 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года: 12 - от Украинского конгрессового комитета Америки, 1 - от Всемирного конгресса украинцев.
Таким образом, на 30 января 2019 года ЦИК зарегистрировала 29 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранного государства на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.