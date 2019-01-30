ЦИК зарегистрировала кандидатов Зеленского, Богословскую и Смешко, а также 13 наблюдателей

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ЦИК, 25 января 2019 года граждане Украины Игорь Смешко и Инна Богословская лично подали заявления о самовыдвижения кандидатами на пост президента Украины, а также необходимые документы.

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В тот же день в ЦИК поступили документы Владимира Зеленского, выдвинутого 21 января 2019 года на внеочередном съезде политпартии "Слуга народа".

"Рассмотрев указанные документы, Комиссия установила их соответствие требованиям Закона Украины "О выборах Президента Украины" и зарегистрировала трех кандидатов на пост Президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года:

Игоря Петровича Смешко, 1955 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, профессора кафедры международных медиакоммуникаций и коммуникативных технологий Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, член Политической партии "Сила и Честь", самовыдвижение;

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Инну Германовну Богословскую, 1960 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, директора Всеукраинской общественной организации "Вече Украины", беспартийную, самовыдвижение;

Владимира Александровича Зеленского, 1978 года рождения, образование высшее, проживает в Киеве, художественного руководителя ООО "Квартал 95", беспартийного, субъект выдвижения - политическая партия "Слуга народа", - говорится в сообщении.

Таким образом, на 30 января 2019 года Комиссия зарегистрировала 26 кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах Президента Украины 31 марта 2019 года.

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Комиссия зарегистрировала уполномоченных представителей двух кандидатов на пост президента Украины в ЦИК с правом совещательного голоса от кандидатов Деревянко и Соловьева, доверенных лиц кандидата Гриценко в 60 территориальных избирательных округах, трех доверенных лиц кандидата Таруты в едином общегосударственном избирательном округе.

Кроме того, рассмотрев соответствующие обращения от международных организаций, ЦИК зарегистрировала 13 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года: 12 - от Украинского конгрессового комитета Америки, 1 - от Всемирного конгресса украинцев.

Таким образом, на 30 января 2019 года ЦИК зарегистрировала 29 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранного государства на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

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