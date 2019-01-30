Все парафии УПЦ МП перешли в ПЦУ в Сокальском районе Львовщины

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал председатель Сокальской РГА Николай Пасько.

Он отметил: "Мы если не первый, то по крайней мере один из первых районов Украины! Я всегда утверждал, что громада Сокольского района высокопатриотическая и сознательная. Несмотря на определенных политиканов местного разлива, которые пробовали поспекулировать на этой теме и посеять раздор в церковных общинах, украинская поместная церковь победила!

Во всех 9 приходах нашего района так называемой "московской церкви" принято решение о переходе под управление родной канонической Украинской церкви. Сокальщина полностью очистилась! Приветствую всех украинцев! Слава Украине!"

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Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.