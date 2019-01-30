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30.01.19 19:24

ГСЧС получила второй вертолет H225 Super Puma французской компании Airbus Helicopters. ФОТО

30 января на базе Специального авиационного отряда ГСЧС Украины состоялась церемония передачи второго вертолета H225 Super Puma, который Украина получила в рамках создания системы авиационной безопасности МВД.

гсчс

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Эти многофункциональные вертолеты могут и будут использоваться для выполнения многих задач. В частности, это и тушение пожаров, поисково-спасательные операции, разведка зон чрезвычайной ситуации, а также задачи по санитарной авиации", - отметил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

ГСЧС получила второй вертолет H225 Super Puma французской компании Airbus Helicopters 01

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Напоминаем, всего контракт предусматривает приобретение 55 новых и подержанных вертолетов для МВД. В Украине будет размещен центр технического обслуживания этих вертолетов, что позволит обслуживать не только свои машины, но и принимать заказы европейских партнеров, укреплять кооперацию с Европейским Союзом.

ГСЧС получила второй вертолет H225 Super Puma французской компании Airbus Helicopters 02

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