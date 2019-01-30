Мы введем страховую медицину по европейской модели, - Тимошенко

Об этом Юлия Тимошенко подчеркнула на Черниговщине после публичного отчета депутатов областного совета от "Батькивщины".

Она рассказала, что во время поездок по регионам Украины постоянно общается с людьми. Один из главных вопросов, который беспокоит украинцев - это состояние медицины. Ведь, как отметила Юлия Тимошенко, так называемая медреформа действующей власти сделала медицинские услуги недоступными для людей.

Не устраивает нынешняя политика и врачей, добавила политик.

"В Украине нужно применять европейскую модель медицины, а это - страховая медицина. Альтернативы не существует. Большую часть средств платит работодатель, немножко - человек. Государство страхует пенсионеров, детей до 18 лет, безработных и нетрудоспособных, как это делается в цивилизованных странах ", - отметила кандидат в Президенты Украины.

Юлия Тимошенко отметила, что действующая власть не имела политической воли это делать, ведь соответствующий закон о медстрахования разработан и полтора года ждет принятия.

В результате непрофессиональных действий власти врачи первичного звена перегружены, люди не могут вовремя попасть к терапевту на прием, на финансирование врачей вторичного звена не хватает государственных средств, а оплату услуг узкопрофессиональных врачей действующая власть планирует возложить на плечи пациентов, возмутилась Юлия Тимошенко.

"Мы немедленно примем этот закон о медицинском страховании. мы сможем поставить на ноги и систему здравоохранения, и людей, которые нуждаются в медицинской помощи. Новая власть сделает это быстро и эффективно "- подытожила Юлия Тимошенко.