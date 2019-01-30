Полиция объявила в розыск 36-летнего жителя Славянска, который в составе расстрельной команды казнил людей в Славянске

Полицейские под процессуальным руководством прокуратуры области расследуют обстоятельства гибели каждого человека, тела которых были эксгумированы из братских могил в Славянске после освобождения города в 2014 году, напоминают в пресс-службе НПУ, передает Цензор.НЕТ. Среди погибших как те, кто погиб от обстрелов, так и жертвы преступлений террористов.

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После экспертизы ДНК опознали 31-летнего местного жителя. Причиной смерти мужчины стали пулевые ранения головы и тела.

Установлено, что в мае 2014 года, в период активных обстрелов, потерпевший вынес из заброшенного дома футболку и штаны. Из-за этого трое членов незаконных вооруженных формирований привезли его в захваченное здание горуправления милиции, где боевики, скрывавшиеся за позывными, вынесли ему смертный приговор.

К мужчине позвали священника и дали стопку водки, после чего вывели в соседнюю камеру и прямо в изоляторе временного содержания расстреляли из автоматов. Тело вывезли в морг, после чего похоронили в общей могиле. При этом родителям сказали: "Не волнуйтесь, подержим и отпустим".

О судьбе сына пожилые супруги узнали, только когда город был освобожден Вооруженными силами Украины. Сокамерник передал стареньким прощальную записку казненного мужчины.

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Полиция установила одного из членов расстрельной команды, которого свидетели характеризуют как наиболее жестокого. Ранее не судимый местный житель стал палачом у террористов по идеологическим соображениям.

В ходе раскрытия преступления полицейские обнаружили, что 36-летний злоумышленник причастен еще к ряду аналогичных преступлений. Так, вместе с сообщниками он похитил и в течение месяца пытал мирного жителя.

Мужчину, который не выявил лояльности к оккупационному режиму, обвинили в "сотрудничестве с Украиной". Но это был лишь повод для запугивания, ведь больше боевиков интересовали вопросы, "у кого из твоих знакомых есть деньги". Мужчину привязывали к стулу и били. Освободили его и других арестантов украинские военнослужащие, когда заняли город.

Все противоправные деяния задокументированы, а подозреваемый заочно привлекается к ответственности по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 146 (похищение человека или незаконное лишение свободы) и ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.

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По имеющейся информации, фигурант скрывается на временно оккупированной территории. Сейчас он объявлен в розыск.

Полиция устанавливает всех жертв террористов, а также лиц, причастных к расправе над ними.