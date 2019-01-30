Убежден в безальтернативности минских соглашений, - спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Сайдик

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Опираясь на свой трехлетний опыт работы, хочу ещё раз подчеркнуть свою полную приверженность Минским соглашениям и личную убежденность в их необходимости и безальтернативности для мирного решения конфликта на востоке Украины. Это наша общая задача", - сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.

Он подчеркнул, что все участники минского процесса должны сделать все необходимое для их полной имплементации.

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Вместе с тем Сайдик отказался комментировать свой план урегулирования конфликта на востоке Украины. "Здесь мне нечего повторить по этому поводу", - сказал спецпредставитель ОБСЕ.

Он также заявил, что не намерен комментировать реакцию сторон на свой план. "Я не комментирую комментарии", - добавил Сайдик.

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Напоминаем, на днях спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик сообщил в интервью австрийской газете "Кляйне Цайтунг" о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе.