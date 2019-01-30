Военнопленный украинский моряк Беспальченко получил только одно из отправленных писем, написал заявления на свидание и телефонные звонки, - адвокат Опаренко

Об этом она написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"За все время, Виктор получил только одно письмо, хотя родные и близкие люди пишут ему письма часто, но, они почему-то до моряка не доходят. Написал заявления на свидание и телефонные звонки. Ждем, когда заявления будут рассмотрены", - сообщила адвокат.

По ее словам, Беспальченко посетила российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Виктор самостоятельно изучает английский язык, для чего и был приобретен самоучитель по английскому языку. Настроение хорошее, передает всем привет, просит, чтобы за него не волновались", - рассказала Опаренко.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

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В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

30 ноября моряков перевезли в Москву: 21 украинца доставили в московское СИЗО "Лефортово", 3 раненых - в "Матросскую тишину".

15 и 16 января Лефортовский суд РФ принял решение о продлении на три месяца срока ареста 24 пленных украинских моряков. Таким образом, под арестом они останутся как минимум до конца апреля.

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