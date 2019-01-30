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30.01.19 20:39

Движение по Керченскому мосту под угрозой: сползает грунт автодороги, - "InformNapalm" опубликовал документы оккупационных властей. ФОТО

В распоряжение международной волонтерской сообщества InformNapalm активисты Ukrainian Cyber ​​Alliance предоставили закрытые документы и фото, которые сегодня присылали руководителю Федерального агентства железнодорожного транспорта РФ из министерства транспорта оккупационной власти Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте InformNapalm

 Из документа и фотоотчета, который к нему прилагается, видно, что за ложные действия подрядной организации ООО  "Стройгазмонтаж" началось сползание грунта на участке единой автодороги, ведущей к Крымскому мосту.

"Повторно напоминаем, что бездействие по решению этого вопроса может привести к сползанию всего основного хода автомобильной дороги и как следствие - прекращение транспортного движения по единому подходу к Крымскому мосту", - говорится в документе.

Оригиналы документов и фотографии на эксклюзивной основе предоставили активисты Украинского Киберальянса. Ознакомиться с документами можно по ссылкам: Письмо от 30.01.19 и Справка строительного контроля 23.01.19.

Вот несколько фотографий автомобильной дороги от дорожных служб, иллюстрирующие характер сползания грунта на пути к Крымского моста.

Движение по Керченскому мосту под угрозой: сползает грунт автодороги, - InformNapalm опубликовал документы оккупационных властей 01
Движение по Керченскому мосту под угрозой: сползает грунт автодороги, - InformNapalm опубликовал документы оккупационных властей 02
Движение по Керченскому мосту под угрозой: сползает грунт автодороги, - InformNapalm опубликовал документы оккупационных властей 03

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