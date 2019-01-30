Останки украинского воина, Олега Алексанича, погибшего под Иловайском, перезахоронят на Днепропетровщине 31 января. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

По свидетельству очевидцев, Олег Алексанич с побратимами ехал в машине "Газель", которая сопровождала бронированную группу 17-й танковой и 93-й механизированной бригады, которая двигались в сторону с. Новокатериновка с севера.

Неподалеку от Новокатериновки колонна попала под перекрестный огонь российских танков, бронированных машин и пехоты.

Тяжело раненного Олега побратимы извлекли из "Газели", но дальнейшая его судьба была неизвестна. Именно поэтому семья несколько лет питала надежду, что Алексанич жив (несмотря на то, что экспертиза ДНК еще в 2014 г. показала обратное).

Повторная экспертиза, проведенная недавно подтвердила данные предыдущей: Олег погиб.

Тело сержанта Алексанича 31 августа 2014 забрали 8-й медротой и 2 сентября того же года, вместе с телами 87 других погибших в т.н. Иловайскому котле, доставилив морг города Запорожье.

Он был похоронен на Кушугумском кладбище Запорожье (захоронение №3277), но недавно было принято решение о перезахоронении Героя.

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