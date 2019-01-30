Олешковские депутаты выразили недоверие главе РГА Кравченко-Скалозуб, связанной с вырубкой леса, против которой боролась Гандзюк

"За" проголосовали 25 депутатов Олешковской районного совета из 36, пишет в Facebook друг Екатерины Гандзюк, местный активист и политик Александр Власов, информирует Цензор.НЕТ.

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Он отметил, что Кравченко-Скалозуб считают ставленницей председатель Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева и его зама Евгения Рищука. "Теперь президент Порошенко должен подписать распоряжение о снятии этой дамы с должности", - заметил Власов.

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Как пишет Громадське радіо, Елену Кравченко-Скалозуб называли координатором вырубки леса в Олешковском районе Херсонской области. В мая 2018 года в цюрупинском лесу обгорело около 600 гектар древесины. Затем ее, по словам активистов, вырубали под видом "санитарной чистки". По версии следствия, именно из-за активной позиции Екатерины Гандзюк против уничтожения леса на Херсонщине на нее было совершено покушение.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

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Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

28 января 2019 года отец херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк обратился с открытым письмом к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с тем, чтобы они дали политическую оценку действиям главы Херсонской ОГА и партийца Блока Петра Порошенко Андрея Гордеева, а также главы Херсонского областного совета, партийца "Батьківщини" Владислава Мангера, которые, по словам отца Екатерины Гандзюк, тесно сотрудничают с подозреваемым в организации убийства его дочери криминальным авторитетом Москалом.

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