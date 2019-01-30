Сайдик не согласовывал с ООН свой мирный план урегулирования на Донбассе, - представитель генсека Дюжаррик

Об этом на брифинге 30 января рассказал представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы видим из сообщений в СМИ, что кто-то предложил такой план. Я не знаю ни о каких официальных обращениях от ОБСЕ в ООН, которые разъясняли бы детали этого плана", - сказал спикер, отвечая на вопрос, обращались ли Сайдик и ОБСЕ к Генсеку и ООН для согласования нового "мирного плана".

Дюжаррик добавил, что он не может комментировать план Сайдика, не увидев его деталей.

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Он напомнил, что ООН, как и раньше, поддерживает усилия нормандской четверки, Трехсторонней контактной группы в Минске и ОБСЕ по урегулированию ситуации на Донбассе.

Напоминаем, на днях спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик сообщил в интервью австрийской газете "Кляйне Цайтунг" о новом плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

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