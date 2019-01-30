Более 6 тысяч избирателей изменили место голосования, - ЦИК

Такие данные приводятся на сайте Государственного реестра избирателей Центральной избирательной комиссии, информирует Цензор.НЕТ.

Из них больше всего жителей Донецкой (3359) и Луганской (1350) областей.

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Как напоминают в ЦИК, согласно части третьей статьи 7 Закона Украины "О Государственном реестре избирателей" и постановлению Комиссии от 13 сентября 2012 года №893 по мотивированному обращению избирателя, который имеет право голоса на соответствующих выборах, орган ведения реестра может временно (на период их проведения) изменить избирателю место голосования без изменения его избирательного адреса.

При этом украинцы, имеющие прописку на временно оккупированных территориях, могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места их голосования.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

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