Мадуро заявил о готовности к переговорам с оппозицией

Об этом Мадуро рассказал в интервью российскому агентству "РИА Новости", обнародованном в среду, 30 января. пердает Цензор.НЕТ, со ссылкой на DW.

По его словам, темой разговора с оппозицией должен стать "благо Венесуэлы",

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Впрочем, Мадуро подчеркнул, что для этого нужно посредничество со стороны других стран, поэтому он посылает письма руководителям отдельных неравнодушных государств, чтобы те "поддержали диалог" в Венесуэле.

Мадуро также добавил, что готов поддержать проведение новых парламентских выборов в стране.

"Это - хорошая форма политической дискуссии", - признал венесуэльский президент.

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Требование провести досрочные президентские выборы, на чем сейчас настаивают многие страны, Мадуро снова отверг, назвав их "бессмыслицей". "Если империалисты хотят новых выборов, то пусть подождут до 2025 года", - сказал он.

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Напомним, 23 января Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы, потому что раньше парламент признал переизбрание действующего президента Николаса Мадуро на пост главы государства неконституционным. Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что признает Гуаидо новым временным президентом.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду выступил с призывом в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать свои полномочия отстраненному от власти председателю Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуану Гуаидо.

Поддержку Мадуро выразили, в частности, Россия, Беларусь и Турция.

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Во время протестов за последние несколько дней в Венесуэле погибли по меньшей мере 16 человек, сотни находятся под арестом. Участники митингов требуют отставки Мадуро.