Отец Гандзюк ответил Гордееву и Мангеру: "Мной никто не манипулирует. Ради памяти Кати я буду бороться до конца"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Виктор Гандзюк отметил: "Всем, кто хочет со мной поговорить, договориться, "порешать", напугать, наобещать хочу сказать - не старайтесь зря.

Мной никто не манипулирует.

Я не представляю ничьих интересов, кроме своих.

Мне ничего не нужно. Я никого и ничего не боюсь.

Самое в моей жизни уже случилось. Мне больше ничего и никого терять.

Ради светлой памяти Кати за истину в расследовании его смерти я буду бороться сознательно, до конца, несмотря ни на что.

Это мое безповоротное решение и ничто меня не остановит".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батькивщина" и БПП для меня - партии убийц моей дочки", - Виктор Гандзюк, отец Екатерины Гандзюк

Напомним, отец херсонской активистки Екатерины Гандзюк Виктор Гандзюк обратился с открытым письмом к Петру Порошенко и Юлии Тимошенко с тем, чтобы они дали политическую оценку действиям главы Херсонской ОГА и партийца Блока Петра Порошенко Андрея Гордеева, а также главы Херсонского областного совета, партийца "Батьківщини" Владислава Мангера, которые, по словам отца Екатерины Гандзюк, тесно сотрудничают с подозреваемым в организации убийства его дочери криминальным авторитетом Москалом.

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31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.