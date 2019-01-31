Центры общественного здоровья будут реализовывать программы по борьбе с курением, - Супрун

Об этом рассказала рассказала и.о. министра здравоохранения доктор Ульяна Супрун, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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МЗ Украины совместно с общественными организациями внедряет различные программы помощи тем, кто хочет бросить курить.

Сейчас в стране работает горячая линия помощи - 0800 50 55 60, по которой специалисты готовы предоставить информацию, выслушать, поддержать. Создан специально сайт, где есть вся необходимая информация, что делать, если хочешь избавиться от никотиновой зависимости.

Кроме того, уже к концу этого года заработают во всех областях Украины центры общественного здоровья (сейчас они есть в Херсонской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Ривненской областях и в городе Киеве), которые, в частности, будут реализовывать программы по борьбе с курением.

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Статистика глобального опроса об употреблении табака показывает, что распространенность курения за последние 7 лет уменьшилась среди взрослых на 20%, а среди подростков - на 23% за последние 6 лет.

"Поэтому надо продолжать работать на законодательном и общественном уровне. Сейчас уже прошли комитеты два важных законопроекта: №2820, который предлагает установку европейских стандартов по контролю над табаком - увеличить "страшные" картинки на пачках, запретить ароматизированные сигареты, регулировать электронные сигареты. Также законопроект №4030а об увеличении количества общественных мест, свободных от курения, и о запрете рекламы сигарет в магазинах, киосках, супермаркетах", - комментирует Ульяна Супрун.

В то же время, нерешенными пока остаются вопросы электронных сигарет и кальянов. В Европе они приравнены к обычным сигаретам и имеют такие же ограничения, ведь вредят здоровью не меньше. В Украине пока эти вопросы не контролируются на законодательном уровне.

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