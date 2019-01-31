Мы не должны допустить, чтобы в Европе образовался еще один замороженный конфликт, - глава МИД Чехии Петржичек по итогам визита в Украину

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Радіо Свобода министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек после окончания двухдневного визита в Украину, передает Цензор.НЕТ.

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"Украина является важным партнером Европейского союза и Чехии, и мы бы хотели, чтобы она имела право на то, чтобы выбрать свое собственное будущее. Я убежден, что вопрос "сфер влияния" является делом прошлого, и мы бы не хотели, чтобы оно возвращалось в международные отношения", - отметил Петржичек.

Он отметил, что для Чехии является важным соблюдение международного права. "А если это не так, то мы должны были поднять свой голос и четко назвать вещи своими именами", - сказал министр после своей поездки в Донбасс, где он побывал на линии соприкосновения и в Мариуполе.

Министр также пообещал на встрече представителей власти на следующей неделе проинформировать их о том, что он "узнал и увидел здесь в Украине, в Мариуполе". По словам Томаша Петржичека, это будет важный аргумент в дискуссии об отмене санкций в отношении России, которая началась среди руководителей Чехии еще в сентябре прошлого года.

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"Нет прогресса в выполнении Минских соглашений, конфликт замораживается, а мы не должны допустить, чтобы в Европе образовался еще один замороженный конфликт", - отметил Томаш Петршичек.

Напомним, в рамках своего визита в Украину 28-29 января министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек побывал в Киеве и на Донбассе. Он провел встречи с украинскими чиновниками, посетил линию соприкосновения и Мариупольский порт. Руководители этого предприятия, а также руководители приазовского города ознакомили его с потерями человеческими и экономическими, понесенными регионом вследствие российской агрессии, которая продолжается с 2014 года.